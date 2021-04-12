"Россети Сибирь" направит 612 млн рублей на снижение потерь электроэнергии в сетях Тувы

ТАСС, 12 апреля. Компания "Россети Сибирь" приступила к реализации в Республике Тыва инвестиционного проекта стоимостью 612 млн рублей, направленного на снижение потерь электроэнергии в сетях. Как сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании Павел Акилин, выполнение проекта позволит к 2024 году снизить потери с 30,98 до 18,8% и сэкономить более 1,47 млрд рублей.

"За счет внедрения передовых технологических решений и установки современных интеллектуальных систем учета мы планируем повысить надежность электроснабжения потребителей: снизить [к 2024 году] количество технологических нарушений и сократить потери электроэнергии с 30,98% до 18,8%. Выполнение мероприятий программы позволит также получить экономический эффект 1,472 млрд рублей. В проект будет инвестировано 612 млн рублей", - сказал Акилин.

Как уточнил Акилин, правительство РФ утвердило директиву, гарантирующую финансовую поддержку проекта на федеральном уровне. В целях реализации проекта ПАО "Россети" планируют приобрести дополнительные акции АО "Тываэнерго" на сумму не более 612,4 млн рублей.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что для снижения потерь энергетики планируют реконструировать воздушные сети напряжением 0,4 кВ и создать интеллектуальную систему учета электроэнергии. Уже в 2021 году "Россети" заменят 6 411 опор, смонтируют более 187 км самонесущего изолированного провода и установят почти 13,6 тыс. современных приборов учета.

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.