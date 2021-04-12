Работу ТЭЦ в Барнауле после обрушения трубы планируют восстановить в течение четырех суток

"Произошло частичное разрушение второй дымовой трубы, на которой работали три котла. Сейчас в связи с разрушением нам пришлось остановить топливоподачу ТЭЦ-2, и мы все теплоснабжение потребителей переводим на резервные источники. Силы и средства, необходимые на восстановление, сформированы, их достаточно. Мы планируем задействовать на площадке порядка 200 человек круглосуточно. Ориентировочное время восстановления работы ТЭЦ в нормальном режиме - в течение четырех суток. Это предварительная информация, мы будем стараться раньше", - сказал Петров.

БАРНАУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Работа ТЭЦ-2 в Барнауле, на которой накануне произошло частичное обрушение дымовой трубы, будет восстановлена в течение четырех суток. Труба в дальнейшем эксплуатироваться не будет, сообщает в понедельник Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании со ссылкой на технического директора СГК Олега Петрова, который прилетел в Барнаул для ликвидации ЧП.

Он отметил, что в настоящее время станция работает на том запасе топлива, который находится в бункерах.

По словам Петрова, обследование дымовой трубы проводила специализированная организация в августе 2020 года. "В заключении сказано, что труба может работать еще 17 лет. Мы изучаем обломки бетона, которые возникли в результате обрушения. Труба железобетонная, 1959 года сдачи в эксплуатацию. Она старая, но признана работоспособной. Капремонты проводили в соответствии с требованиями, последний - в 2008 году. В 2017 году был проведен средний ремонт трубы, в принципе замечаний по ее работе не было ни у нас, ни у экспертов, которые проверяли. Надо разобраться с причинами обрушения, поэтому работает комиссия, в том числе из надзорных органов. Ремонт трубы будет стоить как ее снос. Думаю, что в дальнейшем труба эксплуатироваться не будет. Будем принимать решение, что с ней делать дальше", - подчеркнул Петров.

Он отметил, что после 20 лет службы такие трубы проверяются каждые пять лет. За последние пять лет в ремонты ТЭЦ-2 в Барнауле вложили порядка 2 млрд рублей. Только в 2021 году ремонтная программа предусмотрена в объеме порядка 400 млн рублей.

Обрушение трубы ТЭЦ-2

Вечером 11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. В СГК сообщали, что пока ТЭЦ несет тепловую нагрузку. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник - районную водогрейную котельную. Также часть нагрузки переведена на Барнаульскую ТЭЦ-3. Для обеспечения потребителей барнаульского-бийского энергоузла, в котором работает ТЭЦ-2, электрической энергией в работу включен энергоблок № 8 на Бийской ТЭЦ.

После произошедшего власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. По факту происшествия прокуратура Алтайского края инициировала проверку.

ТЭЦ-2 в Барнауле введена в эксплуатацию в 1955 году. Электрическая мощность - 275 МВт, тепловая мощность -1 087 Гкал/ч. ТЭЦ-2 является одним из крупных объектов теплоснабжения в городе и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 103 школам, 23 медучреждениям, 550 административным зданиям, жителям 2 тыс. 186 многоквартирных и 220 частных домов.