Новосибирские власти снизят господдержку хозяйств, где есть риск возникновения лейкоза

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют изменить условия предоставления господдержки тем аграриям, которые не занимаются оздоровлением коров от лейкоза - неизлечимого заболевания крупного рогатого скота, из-за которого хозяйства региона ранее понесли крупные экономические потери. Сейчас в регионе более 100 хозяйств, которые не ведут оздоровление поголовья, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко во время оперативного совещания облправительства в понедельник.

Лейкоз крупного рогатого скота - лейкемия, злокачественное заболевание кроветворной системы. В 2017 года ситуация с лейкозом крупного рогатого скота на территории региона была признана неблагополучной. В Новосибирской области были введены ограничения на вывоз сырого молока и мяса, из-за чего до 70% хозяйств региона понесли потери.

"Предлагается изменить порядок формирования групп субъектов господдержки в зависимости от реализации плана мероприятий по оздоровлению стада. <…> По-прежнему у нас 50% коров - это вирусоносители [лейкоза]", - сказал Лещенко.

Оздоровление поголовья предполагает постепенное увеличение числа здоровых животных (через отчуждение скота) в хозяйстве взамен тех, у кого велик риск развития лейкоза. По данным Лещенко, сейчас в Новосибирской области 25% поголовья в 103 хозяйствах являются неблагополучными по лейкозу. Если хозяйства не начнут работу по оздоровлению, то могут лишиться господдержки, подчеркнул министр.

"По направлению компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельхозпроизводства предлагается понижение групп (субъектов господдержки) из первой во вторую и из второй в третью, что автоматически приводит к снижению субсидирования по самому востребованному направлению господдержки", - резюмировал Лещенко.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.