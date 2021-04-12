Капремонт трубы, обрушившейся на ТЭЦ в Барнауле, планировали в 2022 году

БАРНАУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания планировала в 2022 году провести капитальный ремонт дымовой трубы на ТЭЦ-2, которая накануне обрушилась в Барнауле, сообщает в понедельник алтайский филиал компании.

"Последнее обследование железобетонной трубы проведено в августе 2020 года. Такие работы выполняют один раз в пять лет. В 2008 году ее капитально ремонтировали. В 2017 проводился текущий ремонт. В 2022 году планировался капремонт трубы на сумму 5,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что труба, высота которой составляет 120 метров, введена в эксплуатацию в 1959 году.

"В целом на станции за последние пять лет выполнено различных ремонтных работ на сумму более 2 млрд рублей, не считая инвестиций", - подчеркивается в пресс-релизе.

Обрушение трубы ТЭЦ-2

Вечером 11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник - районную водогрейную котельную. Также часть нагрузки переведена на Барнаульскую ТЭЦ-3. Для обеспечения потребителей барнаульского-бийского энергоузла, в котором работает ТЭЦ-2, электрической энергией в работу включен энергоблок № 8 на Бийской ТЭЦ.

После произошедшего власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. По факту происшествия прокуратура Алтайского края инициировала проверку.

ТЭЦ-2 является одним из крупных объектов теплоснабжения в городе и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды, по уточненным данным, 34-м школам, 69-и детским садам, 23-м медицинским учреждениям, 1 тыс. 285 многоквартирным и 220-и частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек. Уже известно, что после обрушения объект эксплуатировать не будут.