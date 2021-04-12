К 300-летию Кузбасса в регионе сдадут несколько крупных социальных объектов

КЕМЕРОВО, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приурочат к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое будет отмечаться в июле текущего года, сдачу крупных социальных объектов. К юбилейной дате будут построены четыре детских сада, две школы, ледовый дворец и новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

"При подготовке к 300-летию Кузбасса мы не отменили и не заморозили ни один запланированный проект. Все работы ведутся по графику, а в некоторых случаях даже с опережением. Так, уже в мае в Кемерове сдадим ледовый дворец "Кузбасс" на шесть тысяч зрителей и новый терминал в Международном аэропорту Алексея Леонова. Также мы планируем открыть четыре детских сада, две школы и завершить капремонт учреждений по программе "Моя новая школа" в семи разных муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Ход строительства важных социальных и инфраструктурных объектов в понедельник обсудили на аппаратном совещании в региональном правительстве. Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов отметил, что кроме школ и детских садов в ближайшие три месяца планируется реконструировать под больницу здание бывшего рудного управления в поселке Каз Таштагольского района, где проживают около 4 тыс. человек. Также будет построен новый спорткомплекс в моногороде Междуреченске и теннисный корт в городе Кемерове, в эксплуатации будут введены 12 многоквартирных жилых домов.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Региональные власти в рамках подготовки к празднику поставили задачу улучшить условия жизни граждан во всех территориях области. Для этого реализуются масштабные проекты в социальной и градостроительной сферах.