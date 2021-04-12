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Суд в Новосибирске продлил арест фигурантам дела "Церкви последнего завета"

Защита намерена обжаловать решение
Лидер религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Лидер религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил арест руководителям "Церкви последнего завета" Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Центральный районный суд Новосибирска продлил всем задержанным по делу меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Решение будет обжаловано", - говорится в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами).

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета".

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
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