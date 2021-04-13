В Новосибирской области около 10 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек в 11 районах Новосибирской области могут оказаться в зоне подтопления в период прохождения паводка весной 2021 года. Об этом сообщил в ходе совещания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

"Исходя из складывающейся гидрометеорологической ситуации, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 14 населенных пунктов в 11 районах Новосибирской области. В зону подтопления могут попасть до 3,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 10 тыс. человек. Возможно подтопление девяти автомобильных мостов, 48 участков автомобильных дорог", - сказал Даниленко.

Из-за интенсивных осадков в осенний и зимний периоды ожидается сложная гидрологическая обстановка на реках Новосибирской области. В этом году вскрытие рек бассейна Оби, одной из крупнейших рек в мире, началось раньше срока - во второй декаде апреля. Ожидаемый приток воды в Новосибирском водохранилище в апреле может составить от 105% до 111% от нормы. По предварительному прогнозу, при повышенном сбросе паводковых вод в трех районах Новосибирска могут быть затоплены более 5 тыс. садовых участков.

Сейчас на территории региона завершаются превентивные мероприятия, направленные на минимизацию возможных негативных последствий паводка (чернение, распиловка льда). Всего для защиты от весеннего паводка на территории Новосибирской области сформирована группировка сил и средств МЧС России, а также других взаимодействующих структур и ведомств общей численностью более десяти тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе плавсредства. Для мониторинга обстановки развернуты стационарные гидрологические посты.

Новосибирское водохранилище - искусственный водоем на реке Оби. Водохранилище возникло после завершения строительства плотины Новосибирской ГЭС в 1957-1959 годах. Находится на территории Новосибирской области и Алтайского края. На берегах водохранилища расположены города Бердск, Камень-на-Оби, Новосибирск.