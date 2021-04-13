В Иркутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома произошел во вторник в Иркутске, в результате один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома, Иркутск. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались десять человек. Пожарные долго не могли проникнуть в квартиру из-за установленных решеток на окнах и закрытой металлической двери. В результате пожара погиб один человек, еще два человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшие переданы медработникам. Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина возгорания устанавливается.