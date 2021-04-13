Объем ямочного ремонта дорог в Новосибирске после зимы снизят на 60%

НОВОСИБИРСК. 13 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирска, где остро стоит проблема автомобильных пробок, в том числе из-за плохого состояния дорог после зимы, оценивают площадь дорог, которые нуждаются в ямочном ремонте, в 90 тыс. кв. м, что на 60% меньше, чем в прошлом году. Об этом во вторник на заседании комитета Заксобрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре, потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе "впору" объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог".

"В прошлом году за сезон было отремонтировано [ямочным] ремонтом порядка 150 тыс. кв. м. По выходу из зимы в 2021 году ситуацию мы оцениваем в 90 тыс. кв. м. Основные работы планируем завершить до майских праздников", - сказал он.

Клемешов добавил, что участки с разрушенным асфальтом создают основные заторы в городе. В частности, работы запланированы на Октябрьском мосту, который является старейшим автомобильным мостом через Обь. Работы намерены провести в ночное время.

В 2021 году новосибирские власти направят на ремонт дорог более 7 млрд рублей (на 4,2% меньше, чем в прошлом). Всего в нормативное состояние планируется привести почти 260 км автодорог. В первую очередь, реконструкция пройдет на крупных автомагистралях Новосибирска, в частности, на Гусинобродском шоссе, которое пролегает в юго-западном направлении и проходит через два густонаселенных района города.