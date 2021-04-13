Строительство селезащитных сооружений в районе Байкальского ЦБК планируют начать осенью

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены осенью 2021 года начать строительство капитальных селезащитных сооружений в Слюдянском районе, где существует угроза схода селевых потоков, с которыми в озеро Байкал могут попасть отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом во вторник сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"При контрольном управлении президента РФ было совещание, на котором губернатор Иркутской области обозначил, что вопрос [селезащиты] нужно срочно решать, чтобы нам в сентябре получить федеральное финансирование и начать реализацию самих мероприятий. Планируем в сентябре к ним приступить", - сказала Трофимова.

Всего необходимо построить селезащитные сооружения общей протяженностью порядка 23 км на десяти реках Слюдянского района. Министр сообщила, что уже прошли общественные слушания и направлены на экологическую экспертизу проекты строительства на трех реках, представляющих наибольшую опасность. Это Малая Осиновка, Большая Осиновка и Солзан. "Это самые проблемы участки, где как раз находятся карты-накопители [с отходами БЦБК], радиальные отстойники", - пояснила Трофимова.

Объем финансирования, необходимый для строительства селезащитных сооружений, пока неизвестен. Стоимость работ станет понятна после того, как проекты пройдут экспертизу.

По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В городе Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическим селям, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье.

Альтернативные меры

Пока нет капитальной селезащиты, угрозу утечки отходов БЦБК в Байкал устраняют путем расчистки русел рек и откачивания надшламовых вод из карт-накопителей. В 2020 году такие работы уже проводили, однако в этом году они вновь потребовались. "В этом году практически на 45% больше снега выпало по сравнению с прошлым годом, и прогноз Гидрометцентр дает неутешительный. Как по апрелю, так и по маю среднемесячные температуры будут выше нормы. Это говорит о том, что будет быстрое снеготаяние, поэтому мы должны быть готовы приступить к немедленному понижению надшламовых вод", - сказала Трофимова.

Власти региона подготовили обращение в правительство РФ о финансировании работ по понижению уровня надшламовых вод. По словам Трофимовой, сейчас на месте круглосуточно дежурят специалисты Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений, которые принимают меры, чтобы не допустить перелива надшламовых вод из карт-накопителей.

Сотрудники Дорожной службы Иркутской области в настоящее время проводят расчистку русел рек, чтобы избежать их разлива в паводкопасный период. Иркутская область получила из федерального бюджета в 2021 году более 61 млн рублей на расчистку русел рек Малая Осиновка, Большая Осиновка и Солзан. Срок завершения работ - 25 мая.

Как сообщал ТАСС, власти Иркутской области планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в Слюдянском районе, где возникла угроза подтопления карт-накопителей с отходами БЦБК из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой. Подтопление карт-накопителей грозит утечкой отходов БЦБК в Байкал. Такой риск уже был в 2019 году во время сильных летних паводков, когда в накопителях повысился уровень надшламовых вод.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.