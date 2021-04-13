Ремонт зала Новосибирской консерватории планируют завершить раньше намеченного срока

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Реставрация концертного зала единственной за Уралом Новосибирской консерватории имени Глинки завершится до конца 2021 года благодаря выделению дополнительных 432 млн рублей Министерством культуры РФ на завершение работ, сообщили ТАСС в пресс-службе консерватории. Ранее ремонт планировалось завершить в августе 2022 года.

Ремонт концертного зала консерватории, здание которой построено в 1923 году и является памятником архитектуры, началось в ноябре 2019 года. На работы по реконструкции и переоснащению зала Министерством культуры РФ выделено 83,8 млн рублей. В ноябре Новосибирскую консерваторию посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая назвала состояние имущественного комплекса консерватории трагическим, добавив, что необходимо разработать план для завершения работ по ремонту концертного зала, где находится единственный в городе орган.

"Новосибирская консерватория в этом году отмечает свое 65-летие. И, конечно, мы очень благодарны Министерству культуры Российской Федерации за такой подарок к юбилею. Рассчитываем, что все работы будут закончены к концу года", - приводит пресс-служба слова и.о. ректора Новосибирской консерватории Жанны Лавелиной.

Сообщается, что дополнительные средства на капитальный ремонт концертного зала Новосибирской консерватории в размере 432,6 млн рублей были получены в результате перераспределения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Ранее органостроительной фирмой "Вильгельм Зауэр" был проведен ремонт единственного в Новосибирске органа, который находится в здании консерватории. Во время ремонта были очищены трубы и заменен пульт органа, включающий в себя клавиши, рычажки смены регистров, педали, а также динамические переключатели.

Большой концертный зал консерватории рассчитан на 470 мест в партере и на балконе. Помимо органа, в зале имеются три концертных рояля. Зал расположен в пристройке к основному зданию консерватории, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание Новосибирской государственной консерватории было построено в 1923-1924 годах по проекту известного советского архитектора Андрея Крячкова.