На территории турбазы в алтайском селе Манжерок произошел пожар

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар начался в гостевом доме на территории турбазы в селе Манжерок на Алтае, огонь распространился также на соседний дом. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сигнал о возгорании в гостевом доме на турбазе поступил в 15:12 мск. В результате пожара произошло распространение огня на соседний дом. Площадь пожара составила 400 кв. м. В 16:13 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что удалось не допустить распространения огня на еще два соседних дома. К ликвидации пожара привлечено 25 человек и семь единиц техники.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Алтай ТАСС уточнили, что ликвидация пожара осложняется тем, что в данной местности отсутствуют пожарные гидранты.

"Пожарным приходится ездить за водой на расстояние 1 км, где расположен пожарный гидрант, а дальше забирать воду из реки Катунь. Хозяевам удалось вывести людей из домика с первыми признаками задымления, поэтому погибших и пострадавших нет. Было эвакуировано несколько человек, пока здесь еще мало отдыхающих", - рассказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (17:13 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.