В Иркутской области появилось первое в России частное подразделение пожарной охраны

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Подразделение частной пожарной охраны появилось в Иркутской области, оно будет защищать от огня шесть отдаленных сел в Усольском районе, где ранее не было пожарно-спасательных формирований. Это первое в России подразделение пожарной охраны, которое создано и финансируется частной компанией, сообщила в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

"В селе Новожилкино Усольского района появилось первое в России подразделение пожарной охраны, финансируемое за счет средств частного предприятия. Оно создано на базе ООО "Пожтехпрофиль", - говорится в сообщении.

Идея создать подразделение пришла директору компании Владимиру Тарасову. Его предприятие оказывает услуги по проведению профилактических мероприятий пожарной безопасности. Компания на свои средства купила спецтехнику, оборудование, обмундирование и сама будет платить зарплату сотрудникам. Подразделение прошло аттестацию и получило необходимые сертификаты.

Оно взяло под охрану шесть отдаленных сел в Новожилкинском и Большееланском муниципальных образованиях Усольского района, в которых проживают более 2,7 тыс. человек. Ближайший к ним населенный пункт, где есть пожарно-спасательное подразделение, находится в 40 минутах езды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Представители частной пожарной охраны и главы муниципальных образований заключили соглашение об охране населенных пунктов на безвозмездной основе.

Задача частной пожарной охраны - бороться с огнем до приезда основных сил спасателей. В составе подразделения четыре водителя. Они будут посменно дежурить в помещении, которое предоставила под пожарное депо администрация Новожилкинского муниципального образования. В случае тревоги дежурный соберет всю команду и местных жителей, которые входят в добровольную пожарную дружину.

Инициатор создания подразделения планирует открыть такую же пожарную часть в селе Подкаменная Шелеховского района, где под ее защитой будут девять населенных пунктов.