Красноярский экономический форум может сохранить гибридный формат

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум (КЭФ), который проходит в эти дни в Красноярске в офлайн- и онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, может сохранить гибридный формат в будущем. Об этом сказал журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс на форуме в среду.

"Мне кажется, был найден очень хороший так называемый гибридный формат. Он не столь помпезный, не столь пафосный и одновременно позволяет здесь поддерживать хороший интеллектуальный уровень и поддерживать географию охвата. Сингапур у нас на связи, Берлин у нас на связи. Естественно, с нами Москва и очень интересные спикеры <...>. Не исключено, что если ситуация с пандемией уйдет в прошлое, тем не менее, этот компактный формат мы будем практиковать, коль скоро он отличает Красноярский край, и, я думаю, будет очень продуктивным с практической точки зрения", - сказал Усс.

По его словам, участниками форума являются эксперты из более чем 30 стран. Общее количество участников - более 5 тыс. Это сравнимо с форумами предыдущих лет.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.