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В Омске парад 9 мая пройдет со зрителями

При этом акция "Бессмертный полк" состоится в онлайн формате

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Омской области приняли решение провести 9 мая парад войск Омского гарнизона с участием зрителей, а акцию "Бессмертный полк" - в онлайн-формате. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"На заседании оперативного штаба принято решение разрешить проведение торжественного построения войск Омского гарнизона, которое состоится 9 мая 2021 года, с участием зрителей. По рекомендации Роспотребнадзора, для участников обязательна вакцинация, для зрителей - соблюдение масочного режима и социальной дистанции. "Бессмертный полк" принято решение проводить онлайн", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что праздничный салют будет перенесен с 9 мая на июнь, точная дата будет определена позднее.

По данным омского Минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 44 712 человек, из которых 37 690 выздоровели и 1 356 скончались.

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РоссияОмская областьПандемия COVID-19День Победы - 2021
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