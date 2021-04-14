В Новосибирске начались гастроли театра балета Бориса Эйфмана

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в рамках межрегионального направления проекта "Большие гастроли" представил спектакль "По ту сторону", основанный на романе Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Балетную труппу из Петербурга на своей сцене принял Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

"Эта новая версия спектакля "Братья Карамазовы". Это не классический балет, а современная пластика с элементами характерных ролей. Одно из главных правил Эйфмана, что движение - это не просто движение, движение несет смысл, философский подтекст", - сказал журналистам ведущий солист театра Бориса Эйфмана Олег Габышев, исполняющий партию Дмитрия Карамазова.

Он отметил, что труппа Эйфмана посетила Новосибирск с гастролями впервые более чем за 10 лет. Балет "По ту сторону греха", который зрители смогут увидеть также 15 апреля, на музыку Рахманинова, Вагнера и Мусоргского основан на романе "Братья Карамазовы". Показ балета на сцене НОВАТа приурочен к предстоящему в 2021 году 200-летию со дня рождения писателя.

По словам Габышева, несмотря на большой упор на балетную составляющую, в спектакле присутствуют небольшие текстовые вставки, позволяющие лучше понять философию Достоевского.

Шестнадцатого и 17 апреля в НОВАТе планируется показ второй постановка театра Эйфмана - балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского. В балете с помощью экспрессивной хореографии Борис Эйфман стремиться передать психологические перипетии любовного треугольника "Анна - Каренин - Вронский" - основной сюжетной линии романа Льва Толстого. "Это жемчужина нашего театра. Борис Яковлевич [Эйфман] часто называет этот спектакль современным "Лебединым озером", - пояснил Габышев.

Коллектив театра создавался в конце 70-х годов XX века как авторский режиссёрский театр, сочетающий академические традиции и новаторский поиск. Ныне балетный театр Эйфмана известен во многих странах Европы, Азии и Америки, а сам Эйфман признан в мире как создатель нового стиля в балете, представляющего собой синтез классического и современного танца, философии и драматического искусства. Среди более 50 его балетов особое место занимают постановки по мотивам мировой и отечественной литературной классики.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.