Главу одного из районов Красноярского края подозревают в мошенничестве на 4,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении главы Боготольского района Красноярского края. По версии следствия, будучи генеральным директором птицефабрики, он по фальшивым документам незаконно получил субсидию на 4,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из МО МВД России "Боготольский", возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Боготольская птицефабрика" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время подозреваемый является главой Боготольского района", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в 2017 году подозреваемый, являясь генеральным директором ООО "Боготольской птицефабрики", приобрел комплект клеточного оборудования для содержания промышленного стада кур-несушек на сумму 2 млн рублей. В 2019 году, желая получить выделяемую сельхозпредприятиям субсидию на возмещение части затрат по приобретению оборудования, предоставил в администрацию района фальшивые документы о приобретенном оборудовании на сумму 9 млн рублей. Конкурсная комиссия выделила субсидию в размере 50% суммы. Полученные 4,5 млн рублей подозреваемый потратил по своему усмотрению.

Следователи провели обыски по месту жительства и в служебном кабинете подозреваемого, провели иные неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В настоящее время Боготольский район возглавляет Владимир Дубовиков.