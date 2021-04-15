Первый агропромышленный парк в Туве может открыться в конце 2021 года

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Первый в Туве агропромышленный парк может открыться в Кызыле в конце 2021 года, сообщил ТАСС министр экономики региона Дайынчы Ондар в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Недавно был министр экономического развития РФ [Максим] Решетников, он обещал направить дополнительное финансирование на приобретение оборудования [для агропарка]. Если этот вопрос решится, мы в конце года откроем агропарк. Планируется размещение там шести крупных резидентов", - сказал Ондар.

Строительство парка началось летом 2020 года. Общая стоимость проекта оценивается в 658,5 млн рублей. Агропромышленный парк займет территорию в 9,5 га. Здесь будут предоставлять помещения предприятиям пищевой промышленности, специализирующимся на мясопереработке, рыбопереработке, овощепереработке и переработке дикоросов.

Красноярский экономический форум проходит офлайн и онлайн 12-16 апреля. Основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.