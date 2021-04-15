Объем инвестиций в создаваемую ОЭЗ в аэропортах Красноярска оценивают в 6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Портфель инвестиций от потенциальных резидентов создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ) в аэропортах Красноярска превысит 6 млрд рублей. Об этом ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко.

"У нас нет цифры конкретной [о планируемом] числе резидентов. Но мы понимаем, что [суммарный] объем инвестиций резидентов (которые планируется привлечь в ОЭЗ - прим. ТАСС) должен быть более 6-7 млрд рублей", - сообщил Ладыженко. По его словам, декларации о намерениях подписаны уже с четырьмя резидентами. Генеральный директор корпорации не озвучил название резидентов, отметив, что речь идет о крупных федеральных логистических компаниях.

В свою очередь вице-премьер Сергей Верещагин сообщил на форуме, что компания "Феско" направила властям меморандум о желании стать резидентом зоны. "Сейчас мы на активной стадии переговоров с "Трансконтейнером", которые тоже хотят участвовать в этом проекте. Ну и кстати, лидеры цифровых продаж заинтересовались, с нами уже связались коллеги из "Озона", из Wildberries и тоже планируют рассмотреть возможность стать здесь резидентами", - сообщил Верещагин на одной из площадок форума.

Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что авиакомпания Air Bridge Cargo планирует сделать аэропорт Красноярска базовым для своих грузоперевозок. Также губернатор напомнил, что компания "Аэрофлот" планирует открыть свой хаб в аэропорту Красноярска. Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти планы были перенесены на лето 2021 года.

Проект создания ОЭЗ в аэропортах Красноярска и Черемшанка (находится под оперативным управлением аэропорта Красноярск) входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейской Сибири", объединяющий проекты Красноярского края, Тувы и Хакасии. В рамках проекта в крае предусмотрено создание двух ОЭЗ. Вторая - "Красноярская технологическая долина" - ориентирована на глубокую переработку алюминия. Особую экономическую зону в аэропортах планируют запустить в 2022 году.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.