В МЧС сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Сибири

ТАСС, 16 апреля. Ситуация с паводками в регионах Сибири, в которых весеннее половодье проходит в этом году наиболее сложно - в Алтайском крае и Иркутской области, - стабилизировалась. В регионах остаются подтопленными 15 приусадебных участков, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службах региональных ГУ МЧС.

"На данный момент в Алтайском крае наблюдается стабилизация паводковой ситуации. Прогнозировать дальнейшее развитие событий достаточно сложно, так как на него оказывают влияние слишком много различных факторов. По состоянию на утро 16 апреля на территории Алтайского края в семи населенных пунктах пяти муниципальных образований подтоплены 14 приусадебных участков - за сутки минус пять участков", - сказали ТАСС в краевом ГУ МЧС, отметив, что всего с начала паводкового сезона в регионе было подтоплено около 30 жилых домов и 285 приусадебных участков в 46 населенных пунктах.

В Иркутской области остается подтопленным только один участок в поселке Большое Голоустное, где из-за таяния снега вода пошла в старое русло местной речки, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. "Проведена распиловка 140 метров ледяного покрова глубиной 0,5 метра, - рассказали в ведомстве. - Эти меры позволят перенаправить поток воды и отвести его от участка, на котором проживают два человека". В четверг в поселке Кимельтей Зиминского района из-за ледового затора на реке также подтопило восемь участков, но уже к утру пятницы вода ушла с придомовых территорий.

В Красноярске и Канском районе Красноярского края, по данным краевого ГУ МЧС, подтоплены одно дачное строение и четыре приусадебных участка. Локальные подтопления были зафиксированы и в Новосибирске, рассказал в пятницу журналистам мэр города Анатолий Локоть. "Были отдельные случаи в частном секторе, как правило, это погреба, дворовые участки. По обращениям жителей выезжали наши спасатели, помогали откачивать воду. Был случай в Кировском районе на Северном объезде, в промзоне низменный участок, занимались откачкой воды", - сказал глава города.

В городе Обь под Новосибирском спасатели второй день ищут в разлившейся в паводок реке Власихе шестилетнего мальчика, который, как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, упал в воду и был унесен течением. "На место, где в последний раз видели мальчика, прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, полиция, представители надзорных органов и спасатели. В настоящее время исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка, произведен осмотр места происшествия", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК. В центре ГО И ЧС добавили, что для поиска мальчика будут проведены водолазные работы.