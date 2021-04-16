Хакасия рассчитывает получить федеральную помощь для сокращения дефицита бюджета

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Хакасии рассчитывает получить помощь из федерального бюджета для сокращения дефицита бюджета в 2021 году, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума глава республики Валентин Коновалов.

В конце марта Верховный суд Хакасии удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал бюджет Хакасии на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы противоречащим федеральному законодательству из-за превышения дефицитом предельного норматива в 15% налоговых и неналоговых доходов республики, установленных в Бюджетном кодексе РФ.

"Правительство и Верховный совет совместно с федеральным центром прорабатывают возможность выделения республике дополнительной финансовой помощи. С учетом этой помощи бюджет может быть скорректирован за счет увеличения доходов", - сказал Коновалов.

Он также сообщил, что Верховный совет Хакасии намерен обжаловать решение суда.

Власти Хакасии ранее сообщали, что рост дефицита был связан с дополнительными расходами, в том числе и социального характера, которые направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Бюджет Хакасии на 2021 год был принят в конце декабря прошлого года с доходами в размере 36,787 млрд рублей, расходами - 41,367 млрд рублей, дефицит, таким образом, составил 4,58 млрд рублей.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.