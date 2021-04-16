Библиотека СО РАН обратилась в Минобрнауки для возврата участка под новый корпус

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство крупнейшей в Сибири Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) СО РАН обратилось к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову для решения вопроса о возврате учреждению участка земли под строительство нового корпуса, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности директора ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов.

В марте 2019 года участок под строительство нового корпуса был выставлен на торги федеральным агентством ДОМ.РФ в связи с тем, что ни строительство, ни проектирование до сих пор не началось. Руководство библиотеки объяснило это отсутствием финансирования. В августе ГПНТБ направила иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным изменение градостроительного назначения участка. Суд оставил требования без удовлетворения.

"Я отправил письмо министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с описанием ситуации. На текущий момент вроде бы как все заинтересованные стороны пришли к соглашению, что участок нужно возвращать", - сказал Гуськов.

Он отметил, что решение о возврате участка библиотеке поддерживает губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель СО РАН Валентин Пармон и глава РАН Александр Сергеев. Кроме этого, руководство ДОМ.РФ также выразило согласие о необходимости возврата участка. "Нужно, чтобы вопрос был вынесен на правительственную комиссию и там окончательные точки на "i" были расставлены. После этого мы уже можем переходить к проектированию и к строительству", - пояснил руководитель библиотеки.

Строительство нового корпуса ГПНТБ общей площадью 17 тыс. кв. м обойдется примерно в 1 млрд рублей. По словам Гуськова, для реализации проекта уже нашли соинвестора, складывается государственно-частное партнерство. Согласно проекту, здание второй очереди будет включать в себя книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, а также зону для совместной работы и образовательных мероприятий.

Проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", в который входят градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.