Новосибирский поселок Краснообск повторно исследуют как объект культурного наследия

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области начала повторное исследование документов для включения рабочего поселка Краснообск, образованного в 1970-х годах как место жительства научных сотрудников, в перечень объектов культурного наследия. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщила начальник госинспекции Елена Медведева.

В августе 2020 года госинспекция отменила приказ о включении рабочего поселка Краснообск в перечень выявленных объектов культурного наследия меньше чем через месяц после даты добавления в список. Территория имела статус достопримечательного места "Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ" (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина - прим. ТАСС). Уточнялось, что объект внесли в перечень из-за технических ошибок, допущенных при подготовке проекта.

"Документы отправлены на повторное исследование", - сказала Медведева.

Она уточнила, что исследование территории проводились по заявлению местного жителя на протяжении девяти месяцев. После завершения в апреле-мае прошлого года документы поступили в инспекцию. В тот период из-за коронавирусной инфекции сотрудники "не смогли качественно отработать документацию" - был подписан приказ о включении объекта в перечень, однако через неделю к нему поступили замечания. В связи с грубейшими нарушениями в документации инспекция отменила приказ.

Как сообщал ТАСС, в июле 2020 года инспекция включила часть поселка Краснообск, в том числе лесопарк имени академика Синягина, дендропарк, часть застроенной территории поселка, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Краснообск - самое крупное муниципальное образование Новосибирского района, расположенное в западной части Новосибирской области в 23 километрах от Новосибирска. Численность населения, согласно данным администрации поселка, составляет 26,8 тыс. человек.