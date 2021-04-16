На Алтае возбудили дело о служебном подлоге при строительстве детсада по нацпроекту

ТАСС, 16 апреля. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве детсада в селе Шебалино в рамках нацпроекта за 114 млн рублей. По данным следствия, сотрудники образовательного учреждения подписали акты работ, которые фактически не были выполнены, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"По предварительным данным, в период с октября 2019 года по настоящее время в селе Шебалино в рамках реализации национального проекта "Демография" по муниципальному контракту на общую сумму порядка 114 млн руб. одной из коммерческих организаций осуществляется строительство здания детсада на 125 мест. В октябре 2020 года при производстве работ по строительству должностные лица образовательной организации подписали акты приемки работ и произвели расчет со строительной организацией, перечислив свыше 25 млн рублей, в том числе за ряд работ по внутренней отделке помещений на сумму более 3,4 млн рублей, которые фактически не выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Ранее глава региона Олег Хорохордин инициировал служебные проверки в связи с нарушениями при реализации нацпроектов на Алтае. В 2020 году в установленный срок не было завершено строительство школ в Горно-Алтайске и Усть-Коксе, ряда детских садов в районах республики. Кроме того, не реализован проект по строительству инфраструктурных объектов, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро.