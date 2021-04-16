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В Барнауле на площади 300 кв. м загорелось административное здание

Людей в нем не было

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Возгорание в административном здании на улице Кулагина произошло в Барнауле. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

"Произошло возгорание в административном здании. По предварительным данным, здание неэксплуатируемое. Для подачи воды проложена магистральная линия, развернуто два боевых участка. Сообщений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания - около 300 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что эвакуация не проводилась, так как в здании не было людей.

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