Красноярскому бизнесмену Быкову продлили арест

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Красноярский суд продлил до 21 июня 2021 года арест бизнесмена Анатолия Быкова, в отношении которого возбуждено два уголовных дела об организации трех убийств. Об этом сообщила в пятницу ТАСС адвокат Быкова Мария Серновец.

"Арест сегодня продлен до восьми месяцев - до 21 июня 2021 года. [Это] по второму делу, по факту убийства Андрея Неколова", - сказала Серновец.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, Войтенко и Наумов были участниками преступной группировки, которую, как считают правоохранительные органы, возглавлял Быков.

22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году.

В феврале 2021 года по кассационному представлению прокуратуры решение краевого суда о домашнем аресте было отменено. В настоящий момент Быков продолжает находиться под стражей по другому уголовному делу. Бизнесмена подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.