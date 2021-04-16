В Новосибирске отреставрируют "Дом с часами"

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение отреставрировать "Дом с часами", который является архитектурным памятником, построенным в 30-е годы прошлого века. На эти цели уже выделено около 5 млн рублей, но потребуется еще дополнительное финансирование, сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева в пресс-центре ТАСС в пятницу.

"Мы предусмотрели на этот год средства - провести обследование и проектирование. Пока что до нас доведены средства в объеме 4,6 млн рублей. Этого нам недостаточно, мы прорабатываем вопрос дальше", - сказала она, отметив, что здание является многоквартирным домом и нуждается в реставрации. Проведение работ осложняет большое число собственников, а также то, что закон предусматривает ремонт дома только за счет средств Фонда капремонта, которых недостаточно.

По словам Медведевой, власти готовят "дорожную карту" решения проблемы, в настоящее время ее согласуют со всеми участниками. В проекте хотят предусмотреть реставрацию смотровой площадки и башни, ремонт механизма часов, лестницы, галерей, если удастся урегулировать вопросы с финансированием, то в здании смогут разместить музей конструктивизма.

"Дом с часами" - архитектурный памятник Новосибирска, построенный в 30-е годы прошлого века. На его фасаде размещены два квадратных циферблата уличных часов. Дом был построен по проекту группы архитекторов при участии инженера Николая Никитина, будущего автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.

Ввод в эксплуатацию собора

Также Медведева отметила, что в текущем году намерены ввести в эксплуатацию разрушенный в советские годы собор во имя Святой Живоначальной Троицы в рабочем поселке Колывань с населением около 12,3 тыс. человек, над воссозданием которого с 2013 года работают совместно с Русской православной церковью (РПЦ).

Медведева уточнила, что в разрушенном состоянии, с сохранившимися центральным и северным пределами, без кровли и куполов здание просуществовало на протяжении 50 лет. Оно было включено в реестр памятников культурного наследия 20 лет назад. В 2013 году начались исследования, во время которых была найдена фреска. Сохранить подлинник не удалось, однако с помощью фотографий и зарисовок удастся его воссоздать. За шесть лет регион вложил в работы около 70 млн рублей, такой же объем финансирования был направлен РПЦ.