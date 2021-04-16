Концерты группы "Ногу свело!" в Сибири перенесли с весны на осень

ТАСС, 16 апреля. Организаторы переносят концерты в рамках тура рок-группы "Ногу свело!" в регионах Сибири, которые должны были состояться в апреле, на осень. Проданные билеты остаются действительными, сообщили ТАСС представители концертных агентств и площадок.

В пятницу фронтмен рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский сообщил, что тур, который включает концерты во всех крупных сибирских городах с 25 апреля по 6 мая, не состоится.

"Да, мы переносим тур на осень, даты мы объявим, билеты действительны", - сообщил ТАСС руководитель концертного агентства "Concert 54", занимающийся организацией выступления группы "Ногу свело!" в Новосибирске Алексей Уткин. Он отказался комментировать причины переноса. Факт переноса концерта подтвердили ТАСС в омском паб-клубе "Пушкин".

Как пояснил ТАСС директор Центра культуры ТГУ, который должен был выступить концертной площадкой в Томске, Игорь Муравьев, учреждение перенесло концерт, так как есть опасения нарушить противоэпидемические нормы.

"Мы, рассаживая зрителей, не можем гарантировать, что все зрители будут сидеть, соблюдая правила рассадки, что сможем их усадить в кресла. Сама группа, сама музыка хорошая, но танцевальная. Просим войти в наше положение, сейчас площадкам непросто в экономическом плане, и новые штрафы, закрытия - это дело рискованное. Мы пытаемся концерты проводить, но только "сидячие", - сказал Муравьев.

Группа "Ногу свело!" была основана в 1988 году в Москве. Музыканты играют в таких стилях как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, ска-панк, экспериментальный рок и другие. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является Максим Покровский. Среди самых известных песен "Ногу свело!" - "Хару Мамбуру", "Наши юные смешные голоса", "Я не последний герой", "Идем на восток!", "Московский романс" и другие.