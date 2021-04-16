Приангарье получит дополнительные 1,8 млрд рублей на ремонт мостов и строительство дорог

ИРКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Иркутская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей на ремонт мостов и строительство дорог. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Дополнительное финансирование в размере 1,8 млрд рублей поступит на проведение работ на сложных объектах, которые долго не удавалось реализовать. Среди них - реконструкция моста через реку Кута в Усть-Куте, разрушенного ледоходом еще в 2013 году. Жителям города приходится пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров. Работы на этом объекте начнутся уже в этом году", - пояснил Кобзев.

Он уточнил, что в ближайшее время в регионе начнется капитальный ремонт 15 км автодороги Кутулик - Аларь - Ныгда в Аларском районе, ремонт дороги Южный подъезд к Черемхову, а также капитальный ремонт Комсомольского проспекта длиной 3,4 километра.

"Общая стоимость работ по первому объекту составляет 678 млн рублей, ремонт подъезда обойдется в 100 млн рублей, а ремонт проспекта в 550 млн рублей", - добавил Кобзев.