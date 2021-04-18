В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы "Сибирь"

КЕМЕРОВО, 18 апреля. /ТАСС/. Подтопление участка федеральной трассы "Сибирь", соединяющей западную и восточную части России, произошло в Кемеровской области. Как сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД, для транспорта организован объезд через близлежащие населенные пункты.

Федеральная трасса "Сибирь" протяженностью 1 860 км проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края и соединяет Дальний Восток с центральной частью страны.

"На территории Юргинского муниципального округа в связи с подтоплением ограничено движение по участку автомобильной дороги "Р-255 "Сибирь" Подъезд к Томску". <…> В настоящее время объезд транспортных средств организован по безопасному маршруту через деревню Безменово и село Проскоково", - говорится в сообщении.

В информационно-диспетчерском центре Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса уточнили, что из-за подъема воды в реке Лебяжья произошло подтопление дорожного полотна временного объездного участка, задействованного из-за планового ремонта моста через реку. По состоянию на 18 апреля, высота перелива над дорожным полотном составляет 10 см, протяженность - 4 м.

В Алтайском крае, по данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие дни произойдет вскрытие рек Чумыш в районе села Ельцовка и Чапша в районе села Красногорское. Это приведет к подъему уровня воды и возникновению опасности подтопления прибрежных территорий и населенных пунктов.