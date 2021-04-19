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Сигнал о минировании дома в Красноярске оказался ложным

Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Полицейские не обнаружили взрывное устройство в многоэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом в понедельник сообщили в региональном главке МВД.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в жилом доме находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, а также представители других экстренных служб. Был проведен осмотр места. Никаких опасных предметов обнаружено не было", - сообщил представитель ведомства. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что поступил сигнал о минировании девятиэтажного жилого дома по адресу: Проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 124 а.

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