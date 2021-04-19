Автобусы и авиарейсы отменяются и задерживаются в Томской области из-за снегопада

ТОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Автовокзал отменил в понедельник автобусные рейсы из Томска в три населенных пункта на севере области из-за резкого похолодания, снегопада и гололеда, сообщается на сайте томского автовокзала. Кроме того, по метеоусловиям задержаны вылеты на 3-5 часов самолетов в Москву и на север области, сообщили ТАСС в региональной транспортной прокуратуре.

"Из-за погодных условий на 19 апреля отменены [автобусные] рейсы до Нарги, Молчанова, Кожевникова", - говорится в сообщении автовокзала.

Порядка 200 человек ожидают вылета самолетов авиакомпаний S7 и UTair из Томска в Москву и город Стрежевой на севере области, которые по метеоусловиям задержаны на несколько часов, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, оба самолета прибыли в Томск. Вылет задерживается на 3-5 часов и запланирован на 13:00 по местному времени (09:00 мск).

Накануне пресс-служба регионального ГУ МЧС распространила оперативное предупреждение, в котором сообщается, что на юго-востоке Томской области утром 19 апреля пойдет мокрый снег, местами сильный, прогнозируются гололед и усиление ветра, местами с порывами до 16-21 м/с. В ночь на понедельник температура воздуха упала с плюс 1-3 градусов до минус 8. Поднялся сильный ветер, начался снегопад. По сообщениям жителей Томска в социальных сетях, из-за погодных условий на дорогах города появились сильные пробки.