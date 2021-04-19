Доходы губернатора Алтайского края в 2020 году выросли вдвое

БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко по итогам 2020 года выросли в два раза и составили более 8,5 млн рублей. Такие данные опубликованы в понедельник в декларации на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что доходы Томенко по итогам 2019 года составили 4,2 млн рублей.

"Доход Виктора Томенко в 2020 году составил 8 млн 515 тыс. 663,08 рубля. В том числе доход от работы в правительстве Алтайского края составил 3 млн 548 тыс. 689,38 рубля. Кроме того, губернатор получил средства от продажи личного автотранспорта в сумме около 4 млн рублей, также в доходах учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Также отмечается, что в начале 2021 года Томенко продал недвижимость в Московской области за 31 млн рублей, что будет отражено в отчете о доходах губернатора уже по итогам 2021 года.

О доходах супруги

В свою очередь супруга Томенко, по итогам 2019 года заработавшая 675 тыс. 243,54 рубля, сократила свой доход.

"Доход супруги главы региона за 2020 год составил 458 216,88 рубля за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний", - подчеркивает пресс-служба.

Согласно опубликованной декларации, в собственности губернатора на 31 декабря 2020 года, как и в 2020 году, находились две квартиры площадью 233 и 113 кв. м, нежилое помещение площадью 14 кв. м. У главы региона в 2020 году стало меньше автомобилей: так, за Томенко числится легковой автомобиль Land Rover Discovery и грузовой автомобиль Toyota Hilux, тогда как в 2019 году среди них были еще Audi Q7 и Toyota Corolla. В собственности супруги губернатора на эту же дату значится квартира площадью 213 квадратных метров, дом площадью более 160 кв. м, земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, нежилое помещение более 73 кв. м и два машиноместа - как и в прошлом году. Кроме того, у нее в собственности появился автомобиль Toyota Corolla.

Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края 17 сентября 2018 года. Он сменил на этом посту Александра Карлина.