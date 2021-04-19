Доходы губернатора Кузбасса в 2020 году снизились почти на 30%

КЕМЕРОВО, 19 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в 2020 году сократились почти на 30% - с 11 млн до 7,8 млн рублей, при этом имущество главы региона за год пополнилось трициклом и снегоболотоходом, следует из его декларации о доходах, размещенной на сайте правительства региона.

Декларированный годовой доход - 7 855 955 рублей, следует из декларации.

Согласно документу, в пользовании у кузбасского губернатора, как и годом ранее, находятся гостиница площадью 17,6 кв. м. и две квартиры площадью 98,9 и 43,7 кв. м. соответственно. Также Цивилев, как и год назад, владеет трехколесным мотоциклом повышенной проходимости Spyder. Среди приобретенной техники теперь также значится еще один трицикл той же марки, и снегоболотоход Traxter.

У супруги губернатора Анны Цивилевой, возглавляющей совет директоров "Колмар Груп", доходы напротив выросли более чем на 30% - с 32,55 млн до 42,6 млн рублей. Как и год назад, она владеет двумя земельными участками площадью 37 и 1,7 тыс. кв. м., тремя квартирами площадью 98,9, 98,2 и 72,2 кв. м соответственно. К этим объектам недвижимости в 2020 году добавилось хозяйственное строение площадью 113,3 кв. м. В ее собственности также значится автомобиль, снегоход и три машиноместа. В пользовании у Анны Цивилевой, как и у супруга, есть гостиница площадью 17,6 кв. м.

У несовершеннолетнего ребенка Цивилева, как и годом ранее, собственности нет, однако в его пользовании находятся квартира площадью 98,9 кв. м. и гостиница площадью 17,6 кв. м.