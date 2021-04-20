Сотрудникам завода станков в Новосибирске выплатили более трети долга по зарплате

Энергоснабжающие организации 31 марта отключили завод от электроэнергии в связи с долгом. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. Задолженность предприятия по зарплатам составляла более 9 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Отключенный от электроэнергии из-за долгов новосибирский завод "Тяжстанкогидропресс", крупнейший производитель станков, в первую половину апреля выплатил около 3,4 из 9,1 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом ТАСС сообщили в государственной инспекции труда Новосибирской области.

"Общая задолженность сейчас составляет 5 млн 738 тыс. перед 233 работниками. На 26 марта была выявлена задолженность 9,1 млн", - сказал собеседник агентства, пояснив, что за первую половину апреля был выплачен долг по зарплате за январь и февраль.

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщали, что к июлю руководство завода намерено уволить до 80% сотрудников, основная часть из которых люди пенсионного возраста. Численность работников на начало апреля составляла 273 человека.

В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в БКС банке кредит на 750 млн рублей, поручателем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС. В середине апреля 2021 года имущество завода было выставлено на торги в рамках процедуры конкурсного производства компании "Стиллайн". Начальная цена продажи составила 426,7 млн рублей.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.