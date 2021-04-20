Киберпреступники в Новосибирской области похитили почти 1 млрд рублей на фоне пандемии

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Объем денежных средств, похищенных киберпреступниками в Новосибирской области в 2020 году, составил 1 млрд рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году. Рост числа преступлений в IT-сфере связан с ростом онлайн-операций на фоне пандемии коронавируса, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области - начальник Главного следственного управления Дмитрий Ходаков.

"Если говорить о динамике, то она неутешительная. Если в 2019 году похищенная сумма денежных средств составляла около 400 млн рублей, то за прошлый год, это уже около 1 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, на долю киберпреступлений в регионе приходится четверть от числа всех правонарушений. Сумма похищенных средств возросла в связи с пандемией коронавируса, из-за которой увеличилось число электронных транзакций. Как сообщил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер, за прошлый год число таких операций увеличилось на 30%. К их использованию пришлось подключиться и наиболее частым жертвам мошенников - пенсионерам.

Выросло и количество самих преступлений в сфере IT. В целом в регионе в 2020 году было зафиксировано почти 11 тысяч краж и фактов мошенничества в этой сфере, сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов. В 2019 году таких преступлений было почти 5 тыс., но правоохранители продолжают фиксировать рост их количества и в 2021 году. В этом году на территории области совершено уже 2,5 тыс. таких правонарушений.

По словам Чернова, максимальная сумма, украденная таким способом, составила почти 9 млн рублей, преступление было совершено в 2021 году. Владелица денег в течение длительного периода времени небольшими частями переводила их злоумышленнику, который убедил женщину, что ее деньги могут похитить и их необходимо перевести на защищенные счета.

При этом раскрываемость киберпреступлений остается на невысоком уровне. В Новосибирской области в 2020 году было раскрыто лишь 21% из них. Виталий Чернов отмечает, что это связано с технической сложностью вычисления преступников, которые зачастую звонят жертвам с помощью технологий IP-телефонии, через персональный компьютер. Делается это с территорий иностранных государств, благодаря чему идентифицировать таких людей сложно.