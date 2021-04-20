Классному руководителю утонувшей школьницы в Красноярском крае предъявили обвинение

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Классному руководителю утонувшей в бассейне школьницы в Красноярском крае предъявлено обвинение. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что 12 апреля девочка и еще 19 учеников второго класса школы № 16 города Минусинска приехали в сопровождении учителей и одного из родителей в аквацентр в поселке Шушенском. Восьмилетняя девочка во время купания в бассейне утонула.

"Cледствие дало уголовно-правовую оценку действиям классного руководителя погибшей школьницы, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ведомстве, добавив, что учительница отвечала за безопасность школьников, но "утратила контроль за 8-летней девочкой".

Ранее также было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим гибель человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках этого дела владелец и администратор аквацентра отправлены под домашний арест.