Приангарье просит у правительства дополнительно 400 млн рублей на защиту от лесных пожаров

ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области попросили правительство РФ выделить региону дополнительно 400 млн рублей на лесопожарные мероприятия. Об этом во вторник сообщил журналистам министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

"Губернатором Иркутской области в правительство РФ направлено письмо о дополнительном финансировании всех лесопожарных мероприятий на общую сумму 400 млн рублей", - сказал Петренев.

Он рассказал, что в 2021 году выделено почти 990 млн рублей на мероприятии по предупреждению распространения и тушение лесных пожаров в Иркутской области, в том числе 156,5 млн рублей - это средства федерального бюджета, остальные деньги - из регионального. Однако этого финансирования недостаточно. "Тушение лесных пожаров, охрана лесов от пожаров - это полномочия РФ, которые переданы Иркутской области, но не в полном объеме обеспечены финансированием. Ежегодно более чем на 6 млрд рублей недофинансируются полномочия в области лесных отношений, в том числе более чем на 1 млрд рублей недофинансирована охрана лесов от пожаров", - пояснил министр.

Он уточнил, что укомплектованность техникой для борьбы с лесными пожарами составляет 87% от нормы. К 2024 году необходимо довести этот показатель до 100%. В 2021 году на покупку 47 единиц специализированной леспопожарной техники в Иркутской области было выделено 235,5 млн рублей.

В 2021 году пожароопасный сезон в Иркутской области начался 13 апреля. За прошедшую неделю в регионе произошло семь возгораний на общей площади 94 га.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, пожары и нелегальные рубки являются основными причинами гибели тайги в регионе. В 2020 году в Приангарье произошло 923 лесных пожара на площади 226 тыс. 73 га. По сравнению с 2019 годом площадь сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.