Прокуратура требует приостановить работу полигона опасных отходов под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края требует через суд приостановить работу полигона "Серебристый" (способен принимать отходы 1-3 классов опасности) под Красноярском. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил прокурор края Роман Тютюник.

Весной этого года было объявлено о том, что на полигоне будет размещено 900 тонн пестицидов из Амурской области. Информация вызвала общественный резонанс. Краевое министерство экологии планировало проводить мониторинг качества воздуха возле полигона, а губернатор Александр Усс сообщил, что поручил проверить обоснованность заключения контракта на размещение пестицидов на этом полигоне. После этого оператор полигона - компания "Зеленый город" - отказался от размещения пестицидов.

"На сегодняшний день нами направлены материалы в следственные органы, направлено исковое заявление в суд о необходимости приостановки деятельности предприятия. Не говорю, что там вопиющий бардак или угроза жизни обществу, там есть замечания, устранение которых органы прокуратуры будут добиваться в правовом поле", - сказал прокурор.

Полигон "Серебристый" введен в эксплуатацию в 2006 году компанией "Зеленый город". Он расположен на территории пригородного Березовского района. По данным компании, полигон может принимать отходы 1-3 классов опасности. По данным системы СПАРК, компания "Зеленый город" специализируется на сборе опасных отходов.