В Омске зафиксировали пятый с начала апреля случай выбросов хлороводорода

ОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) выявило в атмосфере Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хловодорода, которое стало пятым с начала апреля. Об этом сообщается во вторник на сайте управления.

"19 апреля 2021 года содержание хлорида водорода составило: 1,2 ПДК в Советском АО", - говорится в сообщении.

Повышенное содержание этого вещества четыре дня подряд фиксировали в атмосфере Омска на прошлой неделе. 13 апреля посты УГМС зафиксировали превышение ПДК в 1,2 раза, 14 апреля - в 1,3 раза, 15 апреля - в 1,2 раза и 16 апреля - в 1,5 раз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области, результаты замеров направлены в Росприроднадзор для выявления источников загрязнения и принятия соответствующих мер. ТАСС направил запрос в Сибирское управление Росприроднадзора.

Хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.