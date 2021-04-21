В Новосибирске проверяют информацию о массовом минировании школ

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия (АТК) Новосибирской области проверяет сообщения о минировании зданий школ Новосибирска, сообщения о которых начали поступать во вторник на электронные почты учреждений и продолжились в среду, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"По фактам сообщений о минировании школ города Новосибирска проводится проверка. Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании зданий школ города Новосибирска, поступивших 20-21 апреля 2021 года на электронные почты учреждений образования. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.

Результатов проверок по сообщениям, поступившим во вторник, 20 апреля, в АТК агентству ТАСС не уточнили.

В АТК призывают жителей региона сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохраниетелей и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле губернатор Новосибирской области Андрея Травникова - председателя антитеррористической комиссии региона.

В среду утром в местных СМИ и социальных сетях появилась информация об эвакуации учеников лицея №12 в центре Новосибирска. Очевидцы передали, что к зданию приехала полиция с собакой, детей отпустили домой.

В начале апреля в Новосибирске поступали сообщения о минировании мэрии и трех станций метро. По итогам проверок взрывных устройств не обнаружили.