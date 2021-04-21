В Барнауле обследуют 11 аварийных домов на предмет дальнейшей эксплуатации

БАРНАУЛ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Барнаула обеспокоились состоянием 11 жилых многоквартирных домов, которые признаны аварийными, после двух обрушений в подобных домах в начале апреля. Глава города Вячеслав Франк поручил ввести локальные режимы повышенной готовности в трех районах города и обследовать дома на возможность дальнейшего проживания людей, сообщает пресс-служба мэрии города в среду.

В Барнауле 5 и 7 апреля произошли обрушения в жилых домах по адресам: улица 1-я Западная, 51 и улица Советской Армии, 54. Оба здания были признаны аварийными, всех жильцов эвакуировали. По двум инцидентам были возбуждены уголовные дела по халатности.

"Составлен перечень аварийных домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность в связи с их техническим состоянием, принято решение о необходимости обследования и подготовки заключений на предмет возможности эксплуатации домов по улицам Промышленная, Советской Армии, Петра Сухова, 1-я Западная, Тимуровская и Цеховая. Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности в границах придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об 11 аварийных домах. Франк также поручил организовать в городе пункты временного размещения населения на случай возникновения угрозы жильцам этих домов.