Вице-мэра города на Таймыре подозревают в злоупотреблениях при строительстве моста

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-мэра города Дудинка (административный центр Таймырского района Красноярского края) подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве моста. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Дудинка Красноярского края по факту превышения должностными полномочиями, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2019 года вице-мэр заключила договор с компанией "Энергоспецстрой" на строительство моста в поселке Волочанка (входит в состав городского округа Дудинка). Стоимость строительства составила порядка 13 млн рублей. В 2020 году мост был построен, но он не соответствует проектной документации и не безопасен в эксплуатации. Чиновница, зная, что работы выполнены не надлежащим образом, подписала акты их выполнения.