Объем туристических услуг в Новосибирской области намерены увеличить на 112% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году достичь объема оказанных туристических услуг в размере около 10 млрд рублей, увеличив его по сравнению с предыдущим годом на 112%. Об этом сообщила начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина в пресс-центре ТАСС в среду.

"По итогам 2019 года мы вошли в 20-ку регионов с наибольшим номерным фондов с объемом оказанных платных услуг почти 10 млрд рублей. <...> В 2021 году мы себе ставим планы увеличить показатель на 112% и вернуться к уровню 2019 года", - сказала она.

Ивашина добавила, что по итогам 2020 года регион принял 37,5 тыс. иностранных гостей, всего в коллективных средствах размещения остановилось более 538 тыс. человек. Больше всего туристов приезжало из Китая, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Италии, Белоруссии. При этом до 2020 года поток иностранных туристов в области ежегодно рос на 20-50%, за четыре года показатель вырос более чем в два раза.

Для того, чтобы восстановить туристический поток в 2021 году, в области намерены провести несколько мероприятий, которые должны привлечь внимание туристов. Это в том числе авиашоу, молодежное летнее мероприятие "Электронный берег" в Новосибирске, Сабантуй.

В 2019 году регион посетили 1,1 млн туристов, из них 94,1 тыс. иностранцев. По данным правительства региона, в 2019 году налоговая отдача туротрасли составила 2,8 млрд рублей, объем оказанных туристических услуг на территории превысил 9,6 млрд рублей. По информации пресс-службы министерства, в 2020 году по количеству туристов Новосибирская область заняла 17 место по России и второе место по Сибирскому федеральному округу, уступив Иркутской области.