Красноярский край просит у кабмина 190 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива ГСМ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился с письмом в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко с просьбой выделить региону более 190 млрд рублей в рамках работы по ликвидации последствий разлива ГСМ на ТЭЦ в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона в среду.

Ранее издание РБК сообщило о том, что губернатор края обратился к Абрамченко с просьбой выделить 191 млрд рублей.

"Направленное губернатором края в адрес профильного вице-премьера правительства России (Абрамченко - прим. ТАСС) письмо, включающее перечень мероприятий по улучшению экологической ситуации в регионе, - это продолжение работы с федеральными органами власти по вопросу ликвидации ущерба от разлива топлива на территории Норильского промышленного района. Предложения края сформированы на основе существующих экологических планов, реализация которых необходима для решения экологических проблем Красноярского края, и действительно включают в себя мероприятия на общую сумму более 190 млрд рублей", - сообщил представитель правительства.

В пресс-службе отметили, что планируется провести мероприятия не только на Таймыре и в Норильске, но и в Красноярске, Железногорске, Минусинске и Емельяновском районе. "Потребности края в этой сфере детально были проработаны ранее - еще в период подготовки составляющих национального проекта "Экология", а сейчас дополнены с учетом необходимости восстановления состояния окружающей среды в Норильске", - пояснил собеседник агентства.

По информации краевого правительства, Абрамченко дала поручение до конца апреля рассмотреть направленный краем перечень и подготовить предложения по финансированию и реализации мероприятий.

О разливе

В конце мая 2020 г. один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-таймырской энергетической компании ("дочка" "Норникеля"), разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов. С места разлива было собрано 180 тыс. тонн загрязненного топливом грунта.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 3 марта компания заявила о полной выплате средств.