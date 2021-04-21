Иркутская область предложила 26 участков дорог для включения в федеральную опорную сеть

ИРКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области предложили включить 26 участков дорог, в том числе самую короткую дорогу из Иркутска на Байкал, в федеральную опорную сеть, которая создается в РФ и на развитие которой будут выделяться средства. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"26 автодорог Иркутской области планируется включить в опорную сеть Российской Федерации. <…> Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области проанализировала автодороги региона и сформировала список предложений", - говорится в сообщении.

Список представлен в Федеральное дорожное агентство. Среди предложенных участков 12 федеральных и 14 региональных автодорог. В частности, это самая короткая дорога из областного центра на Байкал Иркутск - Листвянка (Байкальский тракт) протяженностью 70 км. Она была построена в начале 1960-х годов. В 2015-2017 годах реконструировали два участка тракта, добавив полосы и сделав развязки. Оставшийся участок остается двухполосным и требует реконструкции, так как дорога не справляется с растущим потоком транспорта - в будни по ней проходит более 10 тыс. автомобилей в сутки, в выходные - свыше 20 тыс.

Для включения в опорную сеть также предложены трассы, которые являются частью транспортно-логистических коридоров, обеспечивающих большие объемы грузовых и пассажирских перевозок в национальной или международной транспортной системах. В Иркутской области это участки федеральных автодорог Новосибирск - Иркутск, Иркутск - Улан-Удэ - Чита, трасса "Вилюй" и Култук - Монды - граница с Монголией.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которые приводит пресс-служба, включение участков трасс, проходящих по региону, в федеральную опорную сеть позволит улучшить ситуацию с качеством дорог в Приангарье.

Президент РФ в среду в ходе оглашения послания Федеральному собранию подчеркнул, что опорная федеральная инфраструктура должна вести к развитию всех территорий, и от магистралей должна идти современная региональная сеть, чтобы и региональные магистрали действовали как единая система в интересах граждан, бизнеса и территории. По словам главы государства, регионам для развития инфраструктуры будут предоставлены не только принципиально новые инструменты развития, но и прямо направлены федеральные ресурсы.