МАК завершил расследование происшествия с Ми-8 в аэропорту Байкит в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Потеря ориентации в пространстве из-за снежного вихря и последующая ошибка пилотирования стали причинами жесткой посадки вертолета с вахтовиками в аэропорту Байкит на севере Красноярского края в декабре 2019 года, в результате которой пострадали 16 человек. Об этом говорится в итоговом отчете о проведенном расследовании Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22720 произошло из-за потери экипажем пространственной ориентировки в процессе разгона скорости на взлете при попадании в условия сильного снежного вихря", - говорится в отчете. Уточняется, что командир экипажа в результате сложившихся условий сильнее положенного отжал ручку управления, что привело к жесткой посадке вертолета.

Несогласованность действий экипажа и невыполнение им инструкций во время полета, а также спешка с завершением полета, согласно отчету, стали вероятными факторами, которые также привели к жесткой посадке.

25 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита (Эвенкийский район, Красноярский край). В результате инцидента пострадали 16 человек, семь из них были госпитализированы.

Вертолет авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное о нарушении правил эксплуатации и движения транспортного средства.