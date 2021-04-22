Власти Томской области объяснили рост доходов семьи губернатора продажей недвижимости

ТОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Доходы семьи губернатора Томской области Сергея Жвачкина, которые составили в 2020 году 156 млн рублей, что в девять раз больше, чем в 2019 году, получены преимущественно за счет продажи земельных участков, жилого дома и нежилых зданий в Подмосковье. Большая часть из этих средств направлена на погашение кредита, взятого на покупку этой недвижимости, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Доход семьи губернатора Сергея Жвачкина в 2020 году получен в результате продажи двух земельных участков, жилого дома и нежилых зданий в Подмосковье. При этом значительная часть дохода была направлена на погашение кредита, ранее взятого на приобретение этой недвижимости", - сообщили в пресс-службе.

Накануне была опубликована декларация о доходах губернатора за 2020 год, согласно которому доходы семьи главы региона составили 156 млн рублей, что больше, чем в 2019 году в девять раз. Доходы его жены выросли за год с 439 тыс. до 140 млн рублей, или в 318 раз, при этом в числе имущества больше не числятся два земельных участка суммарной площадью более 3,3 тыс. кв. метра, а также одно нежилое здание. Доходы главы региона незначительно сократились - с 16,67 млн до 16,04 млн рублей, или на 3,5%.