Уголовное дело возбудили на Алтае после попытки сбыта за рубеж военных госнаград

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС./ Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела о попытке сбыта орденов и медалей периода Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ в пятницу. У его подельника обнаружили более 3 тыс. госнаград, подготовленных для сбыта.

"Возбуждено уголовное дело, в рамках которого предъявлено обвинение жителю края за попытку сбыта за рубеж государственных наград за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Установлено, что в интернете мужчина нашел иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР с комплектом документов к ним. После получения более 100 тыс. рублей он переслал награды посредством международного почтового отправления. Посылку изъяли сотрудники УФСБ в почтовом отделении Барнаула", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России ("Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере").

"В ходе следствия обнаружен коллекционер, который продал ему эти награды. При проведении обысков по месту жительства подельника было обнаружено свыше 3 тыс. госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до Орденов Ленина. Предварительно установлено, что коллекции также планировались к сбыту для извлечения личной выгоды", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, обнаружен комплект наград одного из участников войны, среди которых оказались Ордена Суворова, Кутузова, Отечественной войны I и II степеней. Для потенциальных покупателей его стоимость превышает 1 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о привлечении коллекционера к ответственности.