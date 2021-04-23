В центре Томска открыли две стелы "Город трудовой доблести"

ТАСС, 23 апреля. Власти Томской области открыли две стелы в честь присвоения Томску звания "Город трудовой доблести" в Лагерном саду в центре города - в мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень которых вошел Томск.

"Две стелы расположены у входа в мемориал боевой и трудовой славы томичей. На одной процитирован указ главы государства, на другой отражен вклад томичей в Победу в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Трехметровые стелы сделаны из неполированного гранита. На их поверхности скульпторы разместили бронзовые барельефы. Как отметил губернатор региона Сергей Жвачкин во время открытия памятников, на фронт в годы Великой отечественный войны ушли 130 тыс. томичей. Кроме этого, в Томск были эвакуированы более 30 заводов и научных коллективов.

Томск не участвовал в военных действиях, однако в город перевозили раненых, которых лечили на базе медицинского университета (ныне - Сибирский государственный медицинский университет). После лечения часть из них не возвращалась на фронт, а часть шла работать на предприятия Томска.